".e scatta la festa per la garanzia di partecipazione alla prossima Serie A. Lo dicono i 44 punti, che permettono ai brianzoli di puntare anche all'ottavo posto in classifica per garantirsi lo status di testa di serie nella prossima Coppa Italia - per il qualeha anche annunciato un bonus -, lo dicono i prossimi incroci di campionato (Lecce-Verona e Lecce-Spezia) che rendono impossibile per le tre squadre agguantare la squadra di Raffaele Palladino.- Testa comunque al finale di stagione per il nuovo obiettivo ottavo posto, ma nel frattempo lo sguardo va anche alla programmazione della prossima stagione perché con l'aritmetica certezza della salvezza arrivano anche le prime indicazioni per il mercato:. Come vi avevamo raccontato nel nostro format ' Manca solo la firma ', la rosa del Monza è stata costruita con diversi prestiti che prevedevano l'obbligo di riscatto al raggiungimento della salvezza. L'avevamo chiamata '' e cinque giocatori rientrano in questo elenco:(Hellas Verona),(Cagliari),(Arsenal),(Atalanta) e(Napoli).- Come vi avevamo anticipato, complessivamente le spese già impegnate sul prossimo bilancio superano i 40 milioni di euro, una cifra che viene ulteriormente precisata nel bilancio del Monza al 31 dicembre 2022, consultato da Calcio e Finanza. Alla sezione 'obblighi verso altre società sportive, il club specifica che "nell’ambito delle operazioni di mercato la società ha contratto obblighi verso altre società sportive soggetti all’avveramento di alcune clausole sospensive per un massimo di complessivi". Questi soldi sono "concernenti la trasformazione di alcuni trasferimenti temporanei in acquisizioni definitive ed i versamenti di quote aggiuntive del prezzo di alcuni diritti sportivi per cui alla data del bilancio non risultavano maturate le condizioni sospensive". Non solo, evitando la retrocessione per i brianzoli maturano anche degli 'obblighi verso tesserati'. In particolare, "il raggiungimento di obiettivi di squadra, quali la permanenza della Squadra nel campionato di Serie A per la stagione 2023/2024, in parte combinati con obiettivi individuali, non raggiunti alla data di chiusura del presente bilancio e principalmente connessi a raggiungimento di un determinato numero di presenze nel campionato in corso, costituirebbe avveramento delle condizioni contrattualmente previste per il riconoscimento alla rosa calciatori ed allo staff di premi individuali fino ad un massimo di complessivi". Considerando dunque gli obblighi di riscatto e i relativi bonus, nonché i bonus individuali a bilancio, la salvezza può costare al Monza fino a