Il Monza vuole riprendere la corsa verso la zona europea, interrotta con l'ultima sconfitta contro il Milan. In conferenza stampa,, ha presentato così la sfida alla Salernitana."Abbiamo avuto la giusta mentalità in quell'occasione, siamo usciti a testa alta dopo aver affrontato una grande squadra. C'è stato anche del rammarico specie per non aver giocato bene nel primo tempo. Abbiamo analizzato la gara e lavorato bene durante la settimana, la mentalità dev'essere sempre quella giusta. Affronteremo una Salernitana forte ma arriviamo da una delle migliori settimane da quando sono a Monza""Carlos sarà a disposizione, vediamo se sarà della partita. Rovella l'abbiamo perso all'inizio della settimana. Sarà valutato ulteriormente per capire i tempi di recupero""E' un giovane molto interessante, mi piace molto perchè è intraprendente e molto applicato. Quando c'è stata la possibilità di prenderlo a gennaio abbiamo colto questa opportunità. Come qualità è bravo nella spinta e deve migliorare in fase di non possesso. Contro il Milan è entrato con grande personalità e ci ha dato una mano""Ringrazio il Presidente Berlusconi ma il focus è la squadra, io sono concentrato al miglioramento dei miei calciatori e voglio fa crescere i miei calciatori. Le chiacchiere le lascio perchè non mi faccio distrarre. A Salerno ho tanti amici, ricordo la città con grande affetto. Sono felice di tornare in un posto che porto nel cuore""Ogni partita è una finale, anche perchè in tal senso abbiamo quattro scontri diretti. Ora penso alla Salernitana, hanno un allenatore bravissimo come Paulo Sousa che seguo già dai tempi della Fiorentina ed il suo curriculum parla chiaro. Per noi ci saranno tantissime insidie da gestire, dobbiamo essere pronti ed affamati perchè non sarà facile""Siamo amici, abbiamo condiviso tanti anni a Parma. Ho avuto poco tempo qui a Monza per poter lavorare con lui. Il club ha giustamente ringraziato il calciatore e l'uomo. Della Salernitana ho notato, con il cambio dell'allenatore, una identità nuova. Sousa fa giocare bene le proprie squadre e sicuramente ci metteranno in difficoltà. Domani giocherà Cragno e voglio dare valore al valore settimanale ed a quello che hanno fatto in questo periodo i miei portieri. Alessio si è meritato questa possibilità, ho già comunicato la scelta ai calciatori""Davanti hanno calciatori importantissimi, chiunque gioca possono metterci in difficoltà. Dobbiamo limitarli, siamo pronti a fare una grande partita"