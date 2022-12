Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato a Sport Mediaset:



"Ero un po' preoccupato per la sosta, vedevo la squadra in netta crescita e mi dispiaceva quasi interrompere quel cammino. Ho visto però grande entusiasmo fra i ragazzi qui a Monzello, abbiamo perso poco e niente e sembra che non ci siamo mai fermati. È finito un mini-campionato, adesso bisogna ripartire con un altro campionato. A gennaio tante squadre si rafforzeranno, vorranno alzare il livello. Noi abbiamo una rosa molto ampia e sappiamo che dobbiamo sfoltirla un po', sarà questa la priorità sul mercato. Ho lavorato molto sull'aspetto mentale dei miei calciatori, la gara con la Juve è stata fondamentale perché ci ha dato entusiasmo e consapevolezza"