Dopo aver vinto a Reggio Emilia contro il Sassuolo, il Monza cerca un altro successo anche nell'ultima partita in casa della stagione con il Lecce. L'obiettivo è quello di provare a conquistare l'ottavo posto in classifica che, in caso di alcuni incastri favorevoli, potrebbe anche valere l'accesso alla prossima Conference League. Di seguito, tutta la conferenza stampa della vigilia dell'allenatore"I dati sono eccellenti e ci danno stimolo e gratificazione per continuare a lavorare. Io dal primo giorno in cui mi sono seduto su questa panchina ho capito che avremmo fatto qualcosa di straordinario. Da quel Monza-Juventus è scattata la scintilla che ha creato un clima magico. Adesso ci sono due gare da giocare nel migliore dei modi. Prendiamo partita dopo partita e cerchiamo di dare il massimo. ll Lecce è allenato molto bene, ha fatto ottimi risultati contro le grandi. Sono difficili da affrontare"."Sono orgoglioso di aver guidato un gruppo del genere, giovane e italiano. Lavorare con persone della stessa nazionalità è un grande punto di forza. Va dato grande merito alla società""Sto allenando la mia calligrafia per arrivare a firmare"."E' stato un percorso molto bello anche a livello personale, confrontarsi con allenatori di Serie A è fantastico. Ho ancora tanto da migliorare e per migliorare devi sbagliare. Sono un ambizioso, voglio sempre il massimo e mi piace curare ogni minimo dettaglio"."Sono scelte che farà la società. Io so solo che il suo campionato è stato impressionante. E' un top player"."Carboni l'ho voluto io qui a Monza, lo seguo da molto. Ha ottime caratteristiche ma deve migliorare ancora. Il prossimo anno potrà fare grandi cose. Stravedo per Vignato ma deve migliorare ancora. E' entrato benissimo contro il Sassuolo e con il Lecce è a disposizione"."Potrebbe essere la sua ultima partita in casa, ci tiene tantissimo e l'ho visto molto motivato. Aspetto il suo gol".