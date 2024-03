Monza, Palladino: 'Il futuro non si conosce, ne parleremo a fine stagione'

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di misura sul Cagliari:



“Vittoria bellissima, la partita non è stata giocata bene tecnicamente dobbiamo essere sinceri. Ma è stato anche merito del Cagliari. Poi Daniel Maldini ha tirato fuori una perla che ci ha portato in vantaggio e dopo è uscito fuori lo spirito di squadra che ci ha permesso di rischiare molto poco. Unica pecca il non aver chiuso la sfida con il 2-0. Ma sono molto orgoglioso di quello che stanno facendo i calciatori. Noi dobbiamo essere la mina vagante del campionato, nelle ultime 9 ce la giochiamo. Sapendo che ci sono grandi squadre, ma ci proveremo. Non era il nostro obiettivo ma ora ci proviamo a dare il massimo”.



MALDINI - “Daniel ha talento e tiro, ha messo la palla all’incrocio in maniera impressionante. Anche se fino a quel momento non stava facendo bene e lui lo sa perché gliel’ho detto. A me piace molto, ragazzo serio che deve dare continuità alle prestazioni".



FUTURO - “Il futuro non si conosce. Di tutti i discorsi fatti in settimana ho sentito poco e mi sono informato poco perché ho pensato al Cagliari. La dirigenza vi dirà tutto sull’argomento. Il futuro del Monza è adesso, sono 9 gare fondamentali per provare a raggiungere il record di punti rispetto alla passata stagione. Al mio futuro ci pensiamo a fine stagione. Personalmente sono cresciuto sotto il profilo dell’esperienza perché ho più partite di Serie A sulle spalle, ho un nuovo sistema di gioco oltre il 3-4-2-1 ora faccio anche il 4-2-3-1. Sono felice della mia crescita insieme a tutto il mio grandissimo staff”.