L'analisi di, tecnico del Monza, a DAZN dopo la vittoria contro il Napoli. "Mi é piaciuto l'atteggiamento della squadra, ottima prestazione anche in fase di non possesso.Sono soddisfatto del primo tempo, nella ripresa ci siamo un po' abbassati ma ho visto un grande atteggiamento. Volevano i tre punti, ci siamo riusciti e non era semplice. Affrontavamo davvero una grande squadra, mi é piaciuto l'atteggiamento di tutti. E' una squadra che ha queste qualità tecniche e morali, li devo ringraziare"."Ancora no, fanno tutto loro e li devo solo ringraziare. Mi ascoltano, questi gol che poi succedono in campo sono le lori grandi qualità tecniche e la società ha scelto questi giocatori é stata molto brava"."Questa é una squadra strutturata bene, sono stati presi giocatori che hanno avuto un passato con grandi squadre. Si sono calati in una neopromossa ed é un grande merito loro. Ci sono tanti giocatori di prospettiva, Di Gregorio é un grandissimo portiere pronto al salto di qualità come Carlos Augusto, Ciurria, Rovella, Dany Mota"."E' quello che sta dando tantissima continuità ed é migliorato più degli altri, nasce da terzino ed ha uno strapotere fisico dando grandi qualità in zona offensiva. E' un giocatore da nazionale, può ancora crescere".