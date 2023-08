Ormai ci siamo. Il campionato ‘23/’24 di Serie A è pronto a partire. Tra conferenze di stampa di vigilia, attesa e preparazione delle prime sfide, un occhio non può che andare sul calciomercato, ancora in corso nella sua sessione estiva.(magari nei famosi giorni del Condor) che possa aumentare il livello qualitativo della rosa biancorossa. Ed è lo stesso allenatore, in realtà, a fornire qualche indizio sul futuro prossimo., però abbiamo una lista di giocatori e fare dei nomi sarebbe sbagliato. Siamo in grande sintonia con la società su quello che ci serve e sulle caratteristiche: non è importante il giocatore, ma sono importanti le caratteristiche. La società sa cosa potrebbe servire, però lascerei perdere il mercato e penserei alla partita di domani. Siamo in buone mani".Come anticipato negli scorsi giorni da Calciomercato.com,Profilo di altissima qualità che ha già calcato piazze importanti in Serie A, all’Atalanta rischia di ritagliarsi un ruolo da solo comprimario. Gli arrivi di Scamacca, De Ketelaere ed El Bilal Touré, oltre all’attuale permanenza di Lookman, portano il colombiano nella lista dei cedibili in quel di Bergamo.. Serve un incastro però: ovvero che Andrea Petagna lasci la Brianza. Sul centravanti ex Milan, è forte l’interesse di Cagliari (alla ricerca di un sostituto dell’infortunato Lapadula) e di Bologna (pronti a inserirsi dopo la partenza di Arnautovic, direzione Inter). Oltre al colombiano, non tramonta l'opzione Lorenzo Colombo del Milan, visionato anche dal Genoa e dallo stesso Cagliari.A centrocampo, dopo il termine del prestito di Rovella, ritornato alla Juventus e ceduto alla Lazio, c’è un altro bianconero che stuzzica la fantasia di Palladino., classe 2003, in forza nella rosa della Vecchia Signora dalla scorsa estate, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili, Next Gen compresa. Lo scorso anno, l’azzurro è stato uno dei nuovi volti e dei protagonisti dello scacchiere di Allegri: 40 presenze stagionali, condite da 3 assist. All’annata di Miretti è mancata sola la soddisfazione personale., per completare il percorso di maturazione e tornare alla Continassa per la stagione successiva.