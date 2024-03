Monza, Palladino: 'Maldini ha tutto per giocare in un grande club'

L’allenatore del Monza Raffaele Palladino ha commentato così, a Sky Sport, la bellissima vittoria della sua squadra sul campo del Genoa, per 3-2: "Sorridevo perché vedevo due ragazzi di vent’anni esultare in questo stadio, sono contento per Carboni e Maldini, sono due talenti. Credo sia una vittoria del gruppo e vale molto. A volte si parla di quelli che giocano ma io voglio citare chi non scende in campo, erano tutti lì ad incitare i compagni: l’energia positiva è un aspetto importante. Poi mi piacciono i giocatori, più ne ho in campo e più sono contento".



OBIETTIVI - Palladino ha poi proseguito la sua analisi prospettando gli obiettivi del suo Monza da qui al termine della stagione: “Europa? Sono uno che non si pone obiettivi a lungo termine, guardo alla settimana prossima e al Cagliari. Spesso lascio un giorno libero al gruppo e loro mi chiedono di allenarsi”.



Infine Palladino si è espresso sull’uomo che ha risolto la partita contro il Genoa, Daniel Maldini: "E’ estremamente sensibile, per me è un grande calciatore. Ieri ha avuto una distorsione alla caviglia e non l’ho fatto partire titolare ma gli ho detto che avrebbe spaccato tutto entrando. Ha tutto per giocare in un grande club".