Il Monza frena la Roma in casa sull'1-1 con Caldirola che risponde ad El Shaarawy nel primo tempo. A fine gara il commento di Palladino a DAZN:



PARTITA - "Nel finale ci credevo, la squadra c'era, abbiamo giocato una gara coraggiosa concedendo duelli a tutto campo. La Roma ti sporca molto il gioco, puntano sugli errori e sono bravi sui piazzati. Abbiamo offerto una prestazione di sostanza, coraggiosa, di spessore e carattere. Volevo provare a vincerla, ci è mancato il guizzo finale ma ho fatto i complimenti ai ragazzi perché si sono comportati in modo egregio".



FUTURO - "Sono concentrato sul finale di stagione, sul Monza, quello che verrà lo valuteremo. Per ora testa alle ultime 5 giornate. La società è ambiziosa, hanno voglia di fare acquisti e ti stimolano ogni giorno. Mi ha già detto che ha grandi intenzioni per il prossimo anno, io però mi concentro su questo finale di stagione. La squadra deve continuare a crescere, perché stiamo facendo un campionato strepitoso e fare ancora tanti punti".