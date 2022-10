Raffaele Palladino, allenatore del Monza, parla ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria sullo Spezia: "Lavorare sull’aspetto tecnico con questi ragazzi è stato semplice, sono molto intelligenti e sanno giocare a calcio, hanno qualità che permettono questo. La società ha formato una squadra brava a giocare a calcio, ed erano stati allenati bene prima che arrivassi io. Il calcio è famiglia, si vive anche la settimana, loro hanno piacere di venire a Monzello per lavorare. Se mi aspettavo di iniziare con tre vittorie di fila? Sinceramente non me l’aspettavo, ho cercato con un po’ di incoscienza di prendere questa avventura come una sfida con me stesso. Ho cercato di trasmettere l’idea di gioco in cui credo, è più facile allenare in A che i ragazzi più giovani".