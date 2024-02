Monza, Palladino: 'Per Berlusconi dobbiamo pensare in grande, ecco perché Bondo in panchina'

L'allenatore del Monza, Raffaele Palladino ha dichiarato dopo la vittoria per 2-0 sul campo della Salernitana: "Sono molto soddisfatto, la squadra ha fatto una grandissima prestazione. Dimostrando maturità dopo la grande gioia contro il Milan. Hanno giocato tutti bene, mi è piaciuto anche lo spirito di chi è entrato dalla panchina".



"Bondo aveva già fatto bene con il Milan, poi ha avuto un problema a inizio settimana e anche per questo non ha giocato dall'inizio. Quando è entrato, ha dimostrato il suo valore e di essere in continua crescita. Anche Colpani ha dato il suo contributo".



"Berlusconi mi disse che bisogna sempre pensare in grande, queste parole rispecchiano il mio spirito e anche quello della squadra. Dobbiamo goderci il momento, mantenendo i piedi per terra senza montarci la testa".