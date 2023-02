Appuntamento in conferenza stampa oggi per Raffaele Palladino, allenatore del Monza, alla vigilia del match con la Sampdoria: "Arriviamo da una settimana bellissima, con la vittoria in casa della Juve e con i tifosi che sono venuti ad applaudirci. Contro la Sampdoria voglio vedere una bella partecipazione. Berlusconi? Le sue parole gratificano quanto di buono stiamo facendo e ci spingono a dare anche di più. Il percorso che stiamo facendo passa attraverso questo campionato, poi sappiamo dove stiamo e dove vogliono arrivare Berlusconi e Galliani. Intanto manteniamo la categoria poi in futuro le scelte le faranno loro. Tutto è possibile, l'importante è mantenere un profilo basso ed essere equilibrati".



Infine, sul suo futuro: 'Io pronto per una big? Non esageriamo. Li ringrazio ma ho tanto da imparare, da crescere. Sono innamorato del mio lavoro, gli attestati di stima mi rendono orgoglioso".