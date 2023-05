Raffaele Palladino, allenatore del Monza, parla ai microfoni di DAZN prima della partita di oggi contro il Lecce: "Ottavo posto? Non ho mai percepito la tensione, questo a inizio anno poteva essere un sogno, i ragazzi lo hanno reso un obiettivo, per noi è davvero incredibile. Non ci deve essere nessuna pressione, non c'è nessun obiettivo obbligatorio. Dobbiamo essere consapevoli di poterlo raggiungere, ma pensiamo a oggi: le ultime gare saranno comunque complicate".