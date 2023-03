Intervistato da DAZN, il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha così presentato la sfida del Bentegodi che vedrà i suoi opposti all'Hellas Verona: "Questo è uno scontro salvezza oggi, la posta in palio è alta e ci saranno tanti duelli, tante seconde palle. Partita sporca? Ci saranno sicuramente momenti in cui mettere il coltello tra i denti e altri in cui bisognerà giocar bene tecnicamente. Tutte e due vogliamo far punti, ma ci siamo preparati bene. Sarà un clima difficile, ma vogliamo fare entrambi punti e vincerà la migliore".