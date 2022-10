Il Monza si è arreso per 4-1 al Milan. Il suo allenatore Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn del match.



"Con Mota non volevamo dare punti di riferimento e attaccare lo spazio creato alle spalle dei loro difensori. La partita è stata interpretata bene da tutti: siamo soddisfatti della prestazione. Sono solo dispiaciuto per i gol, sono episodi sciocchi che dovevamo evitare e che ci hanno condannato. Soprattutto il primo e il quarto li potevamo evitare. Sul 3-1 potevamo riaprirla, ma i ragazzi hanno dato tutto e queste partite ci fanno crescere".



"Ranocchia ha fatto un'ottima partita ma sappiamo che il Milan è una squadra forte. I miei ragazzi sono fin troppo bravi. La squadra sta crescendo, stiamo trovando l'equilibrio giusto":



"Con Galliani un rapporto speciale, di amicizia e di stima. Ringrazierò sempre lui e Berlusconi per l'opportunità: mi dà i consigli giusti. Oggi era emozionato e a fine gara era soddisfatto. Volevo regalargli un risultato, ma sono comunque contento per la prestazione".