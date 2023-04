Di seguito le parole a DAZN di Raffaele Palladino nel post partita di Monza-Lazio.



Palladino ha esordito parlando della prestazione: “Giocare contro la miglior difesa e contro una squadra. Siamo andati sotto immeritatamente ma siamo stati bravi a mettere in difficoltà la Lazio. Abbiamo avuto due occasioni pericolose. La cosa che mi è piaciuta è che siamo rimasti in gara“



L’allenatore del Monza ha continuato poi sulle difficoltà del match: “Abbiamo fatto bene soprattutto sul lato destro. La Lazio comunque ci toglieva la profondità, è una squadra completa che conosce i momenti della partita. Siamo stati bravi comunque a giocare bene. La prestazione è stata buona e abbiamo sempre affrontato la seconda in classifica“.



Sul percorso e sul futuro: “Siamo una squadra in crescita. Io ringrazio sempre Berlusconi e Galliani per farmi vivere questo sogno. L’obiettivo rimane la salvezza e poi cercheremo di fare più punti possibili in queste ultime partite per dare un segnale e un proseguo in vista del prossimo anno. I ragazzi lo sanno che ci tengo”.