Filippo Antonelli Agomeri, direttore sportivo del Monza, braccio destro di Galliani, parla a TuttoC.com della sessione di mercato estiva dei brianzoli: "Il mercato di quest’anno è anche il frutto di alcune scelte fatte la scorsa stagione come Iocolano, Fossati e Chiricó. Parliamo di giocatori che abbiamo dovuto aspettare perché venivano da mesi dove avevano giocato poco. E quest'anno abbiamo puntando su altri giocatori forti, con una gran voglia di partecipare in maniera appassionata al progetto Monza, come indicato dal Presidente Berlusconi, l’amministratore delegato Galliani e il gruppo Fininvest"