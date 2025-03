Monza-Parma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(sabato 15 marzo 2025 con calcio d'inizio alle ore 15:00) è una gara valevole per la 29ª giornata di campionato in Serie A, la decima nel girone di ritorno. Dopo la sconfitta in rimonta per 3-2 contro l'Inter a San Siro, i padroni di casa si presentano a questa sfida all'ultimo posto in classifica con 14 punti, 10 in meno degli ospiti quartultimi e reduci dal pareggio in casa per 2-2 con il Torino.Allo Stadio Brianteo (ribattezzato U-Power Stadium) arbitra Manganiello, assistito da Mondin e Cortese con Ferrieri Caputi quarto ufficiale, Meraviglia e La Penna al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Carboni e Kyriakopoulos da una parte; Keita, Hernani, Balogh e Almqvist dall'altra. Nel prossimo turno dopo la sosta per le nazionali entrambe le squadre giocano in trasferta: il Monza gioca a Cagliari, il Parma a Verona.

Partita: Monza-Parma.Data: sabato 15 marzo 2025.Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00.Canale tv: DAZN.Streaming: DAZN.(3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita, Dany Mota. All. Nesta.(4-3-3): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti, Valeri; Keita, Estevez, Hernani; Almqvist, Bonny, Cancellieri. All. Chivu.

Nesta deve ancora fare a meno degli infortunati Akpa Akpro, Caldirola, Carboni, Gagliardini e Sensi. Chivu ritrova Hernani, ma perde per squalifica Sohm e Vogliaccio che si aggiungono agli altri indisponibili Benedyczak, Charpentier, Circati, Djuric, Kowalski, Mihaila e Osorio.

La telecronaca di Monza-Parma è affidata a Edoardo Testoni.