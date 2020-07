Il Monza cerca rinforzi per l'attacco. Il club brianzolo (neo-promosso in Serie B) tratta Alfredo Donnarumma (Brescia), Giampaolo Pazzini (Verona) e Davide Marsura (Livorno). Sempre secondo Tuttosport, in uscita i giovani Alessandro Di Munno e Giacomo Tomaselli verso la Pro Sesto neo-promossa in Serie C.