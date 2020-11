Le ambizioni del Monza sono chiare a tutti, l'obiettivo da centrare è la promozione in Serie A. La società non si è mai nascosta e dopo un mercato da protagonista vuole confermarsi anche in campo. Tanti nomi importanti nella rosa a disposizione di Brocchi, un mix d'esperienza e giovani per puntare subito in alto.: "Mi sono ambientato subito bene - ha raccontato - Vivo quest'esperienza con serenità, fin dall'inizio mi sono sentito parte integrante del gruppo"."Sono molto legato a Bettella, Colpani e Frattesi. Ma in generale con i ragazzi più giovani, molti sono gli stessi con i quali ci ritroviamo anche in Nazionale"."Giocando nel mio stesso ruolo, Bellusci è quello che più di tutti mi dà sempre tanti suggerimenti. Vengo da una difesa a tre e qui si gioca a quattro, in campo è tutta un'altra cosa. Beppe mi dice sempre di lavorare a zona e non pensare solo all'uomo, diversamente da quello che mi chiedeva Conte all'Inter"."Sappiamo tutti che campione è Prince, per me è un orgoglio marcare un giocatore come lui. Anche se non è la prima volta che mi ritrovo a marcare grandi attaccanti, già l'anno scorso in allenamento me la sono vista con Lukaku e Lautaro. Avevo 18 anni appena compiuti, Romelu da vicino faceva impressione"."Sicuramente Kaio Jorge del Santos, l'ho dovuto marcare in un Brasile-Italia al Mondiale Under 17 dell'anno scorso. E' tecnico, veloce e ha un gran senso del gol"."E' stato un buon esordio in una partita complicata nella quale ci siamo ritrovati in 10 nel primo tempo ma abbiamo retto fino alla fine. E dopo aver tenuto lo 0-0 anche nei supplementari abbiamo vinto ai rigori. Io ho marcato da reparto, per la soddisfazione di Bellusci"."Credo fossi il settimo o ottavo a calciare, nelle giovanili dell'Inter ero il vice rigorista dopo Esposito. Prima di battere un penalty cerco di studiare il portiere per vedere come si è comportato le volte precedenti, altrimenti calcio forte, spesso incrociato"."Dopo la partita mi ha fatto i complimenti, così come tutti i compagni nello spogliatoio. Sono il più giovane, fa piacere ricevere tutto questo affetto. Il mister mi dice di stare tranquillo, che ho qualità per migliorare e il tempo per ambientarmi in una realtà diversa"."La squadra è molto forte, è stata costruita per raggiungere l'obiettivo di salire subito in Serie A. Quando sono arrivato è la prima cosa che mi hanno detto tutti, il presidente Berlusconi che ha fatto la storia del Milan è abituato a certi livelli"."In realtà non avrei dovuto lasciare i nerazzurri, è successo tutto l'ultimo giorno di mercato. Conte voleva tenermi in squadra, ma all'ultimo mi ha detto che per la mia crescita sarebbe stato meglio un percorso fuori dall'Inter. E io ho accettato. Mi volevano il Monza e altri club di Serie B, ma il progetto di questa società mi ha convinto. La chiamata di Galliani per me è stata un grande orgoglio e anche se so che sarà difficile ritagliarmi uno spazio lavorerò sempre al massimo"."Moltissimo, così come tutta la mia famiglia che mi ha sempre appoggiato nelle scelte e mi ha seguito ovunque fin da piccolo per venirmi a vedere. Mio nonno, tra l'altro, è stato un portiere della Primavera dell'Inter"."Bellissimo, ci confrontiamo su tutto. Ci sentiamo tutti i giorni, soprattutto dopo le nostre partite per analizzarle insieme. Lui ha sempre giocato in porta e oggi è nella Primavera del Torino, io sempre stato difensore; fino a sei anni fa eravamo nella stessa squadra, ma il mio sogno è quello di poter giocare insieme a lui in Serie A"."Sì, due anni fa da avversari. Io ero all'Inter e lui all'Atalanta. Ho anche fatto un gol, ma in porta non c'era lui. Il giorno dopo era arrabbiato perché avevano perso, ma almeno non gli ho fatto gol a lui"."Ho una sorella, Camilla, che studia logopedia all'università di Pavia"."Da compagni del loro livello c'è sempre da imparare, lavoro sempre al massimo e con grande umiltà. Con loro ho avuto un bellissimo rapporto, mi davano consigli e mi aiutavano. Con Skriniar e altri ex compagni mi sento ancora, sono stati contenti del mio debutto"."Effettivamente sì. Anzi, mi andrebbe benissimo fare la sua carriera. A parte gli scherzi, anch'io ho un gioco aggressivo che punta molto sulla fase difensiva"."Nell'Inter del Triplete Walter Samuel, ora studio Sergio Ramos. Sogno un giorno di avere la sua maglia"."Tra le più importanti c'è sicuramente quella di Vertonghen del Tottenham, l'ho presa durante la tournée in Cina con l'Inter. In quella partita ho dovuto marcare un attaccante niente male come Son"."Sì benissimo. Ad essere sinceri prima o poi me l'aspettavo di debuttare, perché sono sempre stato aggregato alla prima squadra. Durante quella partita, tra me e me mi sono detto che magari quella sarebbe potuta essere al volta buona visto che stavamo vincendo 4-0. E infatti appena mi ha detto di scaldarmi che sarei entrato io dentro di me ho avuto un mix di tante emozioni. Per me che sono tifoso interista è stato speciale poter esordire con questa squadra".