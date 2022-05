Neanche il tempo di festeggiare la prima, storica, promozione in Serie A che il Monza pensa già a come rinforzarsi sul mercato. Come sempre quando c’è di mezzo l’accoppiata Galliani-Berlusconi non mancano gli effetti speciali e il nome caldo per l’attacco potrebbe essere quello di Andrea Belotti. Il "Gallo", in scadenza di contratto con il Torino, non ha ancora sciolto le riserve sull'eventuale permanenza in granata con il Monza pronto ad approfittarne. Secondo gli esperti di Sisal un trasferimento alla corte di Stroppa del centravanti della nazionale azzurra vale 2,50 volte la posta, una quota leggermente più alta rispetto a Junior Messias, offerto a 2, pallino del tecnico Stroppa fin dai tempi di Crotone. Sale invece a 4,50 un possibile approdo al Monza di Daniel Maldini, che potrebbe trovare sulla propria strada il duo Galliani-Berlusconi proprio come papà Paolo mentre l'idea più suggestiva e romantica riguarda e Alexandre Pato, talento portato in Italia dal dirigente ex Milan ormai quattordici anni fa e dato a 9 come possibile rinforzo per una squadra che punta a non essere solo una comparsa nel prossimo campionato.