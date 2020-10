B-Zona. "E che cosa sarebbe la bizona, è forse la zona per tornare in serie B?". No, ma la nuova rubrica per raccontare tutto quello che succede nel campionato cadetto: pagellone, curiosità, storie dei singoli, episodi divertenti e tanto altro. Quindi sì, questa è la B-Zona. Ma quella di calciomercato.com.. Quattro partite intre pareggi che avevano lasciato l'amaro in bocca nascosto da una fragile sapore di, eE che è figlia di una prestazione che lascia perplessi. Ildinon ingrana: due 0-0, un 1-1 e oggi, contro il Chievo Verona, la sconfitta per 2-1.Eppure i brianzolo avevano iniziato bene: le percussioni di, un paio di accelerazioni di, e il gol, il primo, di Kevin Prince, che dal dischetto, dopo un rigore dubbio concesso da, buca. Sembrava l'inizio di quella che poteva essere un primo piccolo traguardo, tre primi passi verso un campionato che si vuole vivere da assoluti protagonisti, possibilmente vincenti. E invece, poco dopo, è iniziata la caduta: un doppio giallo ingenuo di, che in 7 minuti fa due scivolate dure, in ritardo e talmente evidenti che gli costano l'uscita anticipata.. Invece no, Brocchi sulla scia di Conte: tradito dal suo uomo di maggiore esperienza come successo al tecnico pugliese concontroI numeri sono impietosi, lì, a testimoniare un inizio difficile dopo un mercato scoppiettante:(escludendo gli arrivi top per la categoria, ma a zero, diC'è tempo, ovviamente: i nuovi vanno inseriti in un quadro tattico che la scorsa stagione si è rivelato vincente, anzi dominante; ci sono state assenze dovute al coronavirus, ma qualcosa in più era lecito aspettarsi da una rosa profonda e di qualità. La B è un campionato difficile, complicato,Non tutti sono il Benevento, ecco. Meglio, da un lato, prendere subito le misure con il lato peggiore di sé per non commettere più errori in futuro. Resta comunqueCome, oggi in tribuna al Brianteo: sollevato dopo il gol del suo Boateng, contrariato al triplice fischio finale.@AngeTaglieri88