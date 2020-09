Monza scatenato. Il club di Silvio Berlusconi vuole salire subito in Serie A e non si nasconde. Anzi, dirigenti e allenatore l'hanno annunciato a gran voce più volte. Mercato da protagonista per la società biancorossa, che per provare il doppio salto immediato dalla Serie C alla A continua a cercare rinforzi di qualità. Il prossimo acquisto del Monza potrebbe essere Marco Mancosu: il ds Antonelli è vicino ad affondare il colpo per il trequartista del Lecce, pagando la clausola di 3 milioni che scade domenica prossima, 20 settembre. Pronto un contratto biennale per il giocatore.



UN BOMBER A CENTROCAMPO - Mancosu è stato una delle sorprese dell'ultima Serie A: con la maglia giallorossa ha totalizzato 14 gol e due assist, diventando uno dei centrocampisti con più reti di tutto il campionato. Ora per il classe '88 potrebbe iniziare presto una nuova avventura in Serie B, la quarta della sua carriera. Il Monza è vicino a un altro acquisto, settimana decisiva per il futuro di Mancosu.