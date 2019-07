Gli anni sono passati, gli obiettivi sono diversi e da Franco Baresi si è arrivati a Mario Sampirisi, neo acquisto atterrato a Monza dal Crotone. Le abitudini e i discorsi però son rimasti gli stessi. In una sorta di remake del celeberrimo input lanciato da Silvio Berlusconi al Milan al Castello di Pomerio nell’estate del 1987 («diventeremo campioni d’italia, poi d’Europa e del mondo»), lunedì 15 luglio verrà svelata la mission aziendale al Monza. Come si legge sul Corriere della Sera, in occasione del raduno della squadra che ha acquistato a settembre, l’ex numero uno del Milan ha invitato presso l’università della Libertà (sede a Villa Gernetto) tutti i dipendenti del club, dall’ad Adriano Galliani a tecnici, calciatori e collaboratori. Sarà una giornata di lavoro che non si limiterà all’appello di conquistare in due anni la storica promozione in A. Già 7 i giocatori comprati per il salto. E il Monza veste rock, le divise sono fatte da Philipp Plein.