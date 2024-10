Monza-Roma: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(domenica 6 ottobre 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:00) è una gara valida per la settima giornata di campionato in Serie A. Dopo la vittoria in rimonta sul Venezia e la sconfitta sul campo dell'Elfsborg in Europa League, i giallorossi si presentano a questa sfida con 9 punti in classifica, 6 in più dei brianzoli allenati da Nesta ultimi in classifica a quota 3 dopo il ko di Napoli. Arbitra La Penna, assistito da Scatragli e Moro con Prontera quarto uomo, Aureliano e Meraviglia al Var. Nel prossimo turno, dopo la sosta per le nazionali, il Monza è impegnato sul campo del Verona mentre la Roma gioca in casa contro l'Inter campione d'Italia.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Monza-Roma in diretta su NOW

Guarda su NOW

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Monza-Roma in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Partita: Monza-Roma.Data: domenica 6 ottobre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18:00.Canale TV: Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251.Streaming: Dazn, Sky Go, NOW.

- Monza-Roma viene trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso si potrà scaricare l'app di DAZN su una smart tv, nel secondo accedere a Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 del satellite. In entrambi i casi la gara sarà accessibile tramite abbonamento. Sarà visibile in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronaca affidata a Dario Mastroianni con commento tecnico di Emanuele Giaccherini su Dazn. Su Sky telecronaca di Stefano Borghi con commento tecnico di Massimo Gobbi, a bordocampo Marina Presello e Angelo Mangiante.

(3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta.(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Kone, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.