Dopo Verona-Lazio, il secondo posticipo della 21esima giornata di Serie A è quello che vede opposti il Monza e la Sampdoria. La squadra di casa, guidata da Raffaele Palladino, arriva da un periodo estremamente positivo, coronato dal prestigioso successo in casa della Juventus nel turno precedente. Il Monza è 11esimo con 25 punti e la sue dirigenza sogna in grande, con obiettivi ambiziosi sia per questa seconda parte di stagione che per il prossimo anno. Di tutt'altro segno il momento della Sampdoria di Djean Stankovic, penultima con 9 punti, reduce da quattro sconfitte consecutive e alle prese con una drammatica crisi societaria. Oggi tutti campo alle 20.45, arbitra Chiffi, con Fabbri al Var.