Mario Sampirisi, terzino del Monza, si racconta al Giornale di Monza: "Il mio esordio col Genoa? C’era Javier Zanetti dall’altra parte, ho ancora la maglia che mi ha dato a fine gara. Sbaglio il primo stop e penso subito 'Mamma mia, malissimo. Se inizio così…'. Poi però mi sono ripreso. Siamo una squadra davvero forte. Dei giovani sicuramente Mota e Frattesi, ma anche Colpani, Pirola, Bettella. Per non parlare di Carlos Augusto. E di certo dimentico qualcuno. Non lo dico per essere diplomatico: sono giocatori importanti".