Monza-Sassuolo è il match del pomeriggio delle 15 della 19esima giornata di Serie A. Una gara importantissima per i neroverdi di Alessio Dionisi, piombati in un loop negativo che li ha di fatto risucchiati all'ultimo posto valido per la salvezza, a +6 dalla zona retrocessione. Situazione opposta la stanno vivendo i brianzoli di Raffaele Palladino che sono in Serie positiva da 4 gare e hanno sfiorato il passaggio del turno con la Juve in Coppa Italia. Ecco le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING - Monza-Sassuolo si gioca domenica 22 gennaio 2023 allo stadio U Power Stadium di Monza con calcio d'inizio alle ore 15. La gara sarà visibile in tv sulla piattaforma Dazn. Inoltre sarà visibile in streaming da pc, smartphone e tablet attraverso l'app Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria, Pessina; Petagna.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Alvarez, Laurienté. All. Dionisi.