L'ucraino Andriy Shevchenko, appena ingaggiato dal Genoa come nuovo allenatore del grifone è stato vicino anche alla panchina del Monza, come ha dichiarato Adriano Galliani durante l'intervista concessa a SkySport:"Ci abbiamo provato, l'ho sentito nei giorni scorsi, è un bravissimo ragazzo, studia, migliora, ha voglia di fare e ha tutte le premesse per far bene".