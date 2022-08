L'allenatore del Monza Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l'Udinese: "Io vorrei trovare un’identità di mentalità, equilibrio, prestazione. Per fare questo ci vuole tempo, per farlo al meglio bisogna lavorare. Bisogna avere a disposizione tutti quelli che ci sono, poi ee riusciamo a integrare qualcuno per far diventare questa squadra ancora più forte meglio ancora. Il problema è che non c’è un pre campionato: si sta pagando caro questa difficoltà di assemblare una squadra con equilibrio". Sulle critiche ricevute per le due sconfitte nelle prime giornate: "Clima negativo? Me lo aspettavo, non sono sorpreso".



Sui tanti infortuni: "Purtroppo è il nostro trascorso. Facciamo una formazione contro il Torino e subito 2/3 della difesa contro il Napoli non era disponibile. Pablo Marì la sera ha accusato questo dolore agli addominali e non è a disposizione neanche domani, poi Ranocchia e D’Alessandro si sono fatti male in partita. Non riusciamo a recuperare neanche Dany Mota Carvalho. Bisogna inventarsi la formazione e fare di necessità virtù. Cragno? E' nella mia testa ma la scelta Di Gregorio la porto ancora avanti. Sensi? Sto pensando di utilizzarlo come regista; purtroppo non ha lavorato con la squadra questa settimana, ha fatto solo la rifinitura. Vediamo se giocherà dall’inizio o a gara in corso".