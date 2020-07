Il Monza insiste per l’attaccante del Brescia, Alfredo Donnarumma, 30 anni, che in B fece caterve di gol per Empoli e Brescia, portandole in A. Galliani si sarebbe spinto a offrire 800mila euro di ingaggio, cifra stratosferica per la B, ma il giocatore per ora prende tempo, aspetta eventuali offerte dalla Serie A. Monza che, sempre secondo Tuttosport, per non incidere sugli Over 23 va all’assalto del difensore brasiliano Carlos Augusto, 21 anni, del Corinthians, che per ora risponde picche ma la trattativa è aperta e fra qualche giorno potrebbe sbloccarsi, anche se ci sono alcuni club di A su di lui.