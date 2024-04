Monza, torna Caprari! I convocati per il Lecce

Buone notizie per il Monza e per Raffaele Palladino. Il tecnico campano ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani contro il Lecce al Via del Mare e, dopo un lungo infortunio, sarà a disposizione anche Caprari. Out Mota Carvalho, Machin e Ciurria, questo l'elenco completo:



Portieri: Di Gregorio, Sorrentino, Gori



Difensori: Donati, Izzo, Caldirola, Pedro Pereira, Birindelli, Pablo Marì, D'Ambrosio, Kyriakopoulos



Centrocampisti: Gagliardini, Akpa Akpro, Colpani, Pessina, Bondo



Attaccanti: Colombo, Djuric, Zerbin, V. Carboni, Maldini, Caprari, Ferraris, Vignato