Grande colpo in attacco: a rinforzare il reparto offensivo delarriva Leonardo, che è stato acquisito a titolo temporaneo biennale dall’con obbligo di riscatto."Nato a Milano il 26 maggio 1992, è un prodotto del settore giovanile del Milan, dove nella Primavera è stato allenato da Giovanni Stroppa, che ritrova ora a Monza. La sua carriera da professionista comincia alla Carrarese, nell’estate 2012: in Toscana resta due anni prima di approdare al Cittadella, dove fa il suo debutto in Serie B nella prima parte della stagione 2014-15. Dopo le parentesi a Catanzaro e Sambenedettese, ritrova stabilmente la Serie B col passaggio al Pescara nell’estate 2017. La prima stagione in Abruzzo segna 9 gol in campionato e si mette in luce, catturando le attenzioni della Juventus che lo acquista, lasciandolo in prestito a Pescara, dove nel 2018-19 realizza 19 reti in Serie B.L’Empoli lo acquista a titolo definitivo nell’estate 2019. La sua avventura in azzurro comincia con 13 gol realizzati nel campionato 2019-20. Nella seconda stagione in Toscana arriva a quota 20 reti, trascinando la squadra di Dionisi che vince il campionato di Serie B. Da ricordare il pomeriggio del 12 dicembre 2020, in cui segna 4 volte in 14 minuti in Virtus Entella-Empoli 2-5. Alla sua prima stagione in Serie A colleziona 8 presenze con un gol, quello che lo scorso 28 agosto regala all’Empoli la sua prima storica vittoria in casa della Juventus. Lascia i toscani dopo due stagioni e mezza per la nuova ambiziosa sfida biancorossa.Al Monza Mancuso porta qualità, duttilità ed esperienza, con un biglietto da visita di 61 reti segnate in 158 partite di Serie B. Indosserà la maglia numero 11."