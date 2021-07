"Continua per la terza stagione la partnership tra AC Monza e Lotto Sport Italia, che svelano le divise da gioco 2021/2022.Sensibile al tema contemporaneo della sostenibilità e tutela dell’ambiente, Lotto ha intrapreso una ricerca di materiali e tessuti che abbiano caratteristiche “green”, tra cui la biodegradabilità è una delle principali. Per la realizzazione delle nuove divise, l’azienda veneta ha utilizzato un particolare tessuto in Polyester Biodegradable, una fibra innovativa, piacevole al tatto ma che conserva le proprietà tecniche e garantisce massimo comfort e benessere.Un kit che unisce l’innovazione dei materiali e la tradizione biancorossa grazie al ritorno della banda verticale sul pantaloncino. Un tratto distintivo unico e prezioso della storia dell’AC Monza reso celebre nella stagione 79/80, terminata al quinto posto in Serie B con 42 punti e a sole 3 distanze dalla promozione. Quella stagione passerà alla storia come l’ultima del grande Presidente Cappelletti e segnerà la fine del periodo d’oro che ha fatto sognare la Brianza e non solo a fine anni '70.I ragazzi di Mister Stroppa indosseranno per la prima volta il nuovo KIT il 31 Luglio contro la Juventus in occasione del XXV Trofeo Luigi Berlusconi. Corsi e ricorsi storici che tornano in quanto la banda sul pantaloncino era presente nell’ultimo precedente a Monza contro i Bianconeri, in occasione dell’amichevole del 6 settembre 2000.Sulla divisa saranno presenti tutti i partner della stagione precedente, a conferma di quanto sia rimasta immutata la fiducia verso il progetto AC Monza. Sul fronte della maglia l’Official Sponsor WithUcampeggerà sul petto dei giocatori mentre il Naming Sponsor U-Power va a collocarsi in una nuova posizione centrale sotto il collo. In veste di Sleeve Sponsor confermata la presenza di Febal Casa, cosi come gli storici partner Pontenossa e Dell'Orto rispettivamente come Back Jersey Sponsor e Shorts Sponsor.A completare il quadro delle personalizzazioni, la ruota dentata dell’Autodromo Nazionale Monza, sotto il colletto per il terzo anno consecutivo in veste di City Partner e la grande novità rappresentata dal font scelto per numeri e cognomi dei calciatori, stampato con uno speciale effetto Flexnet a nido d’ape che impreziosisce ulteriormente la divisa.Di seguito le parole dell’Amministratore Delegato dell’AC Monza Adriano Galliani: “Per la quarantesima partecipazione al campionato di Serie B nella storia dell’AC Monza abbiamo voluto rendere omaggio alla nostra tradizione. La banda verticale che scende dalla maglia per continuare sul pantaloncino è una caratteristica che ci contraddistingue e riporta la mente a quel Monza che faceva sognare intere generazioni. Faccio i complimenti a Lotto Sport Italia perché la divisa rispecchia le nostre indicazioni sia sul design, sia sui materiali utilizzati. Vogliamo ripagare la fiducia mostrata da tutti i nostri sponsor che già nel mese di giugno avevano manifestato la volontà di continuare il percorso insieme”.Lotto accompagnerà la squadra brianzola in qualità di Technical Sponsor per tutte le squadre, dalla prima alle giovanili, con la fornitura di abbigliamento e accessori per le gare ufficiali, gli allenamenti e il tempo libero. I nuovi outfit combinano i colori della tradizione con materiali innovativi e performanti. Andrea Tomat, Presidente di Lotto Sport Italia: “Siamo entusiasti e orgogliosi di poter affiancare anche in questa stagione una società straordinaria come il Monza, con cui condividiamo una profonda passione per il calcio e per lo sport. Abbiamo l’ambizione di scendere in campo con massima determinazione e tutta la competenza necessaria per il raggiungimento di traguardi sempre più importanti. Negli anni questa collaborazione ci ha regalato grandi emozioni, e il mio augurio è che con questa nuova divisa – espressione di design e stile italiani, ma anche di sensibilità e attenzione alla sostenibilità – si possano scrivere nuovi capitoli di questo bellissimo progetto comune, raccontando una stagione ricca di successi e soddisfazioni”.Giuseppe Redaelli, Presidente di Autodromo Nazionale Monza commenta così la nuova stagione alle porte: “Affiancare l’AC Monza come City Partner per la terza stagione consecutiva è una stupenda opportunità. Ci sentiamo ormai parte integrante della sfida nella corsa verso la Serie A. Come l’Autodromo ha reso la città di Monza un punto di riferimento per il motorsport, così siamo sicuri farà l’AC Monza nel mondo del calcio. Le nostre realtà sono molto importanti per il territorio perché consentono di capitalizzare la notorietà con un importante indotto per la Brianza che, per il nostro circuito, raggiunge i 125 milioni di euro. Auguro all’AC Monza di raggiungere i propri ambiziosi obiettivi grazie alla stessa determinazione con cui iniziò questa avventura nel 2018. Noi anche allora eravamo al loro fianco e continueremo oggi ad esserlo con orgoglio”.“Le maglie rappresentano il proseguimento di un rapporto sempre più stretto tra WithU e la squadra dell’AC Monza” ha commentato Matteo Ballarin, Presidente di WITHU, marchio del gruppo Europe Energy che fornisce luce, gas, fibra e mobile a privati ed aziende. “Siamo pronti ad affrontare una nuova stagione e nuove sfide insieme, tanto in campo quanto in azienda, e cercheremo ancora una volta di fare meglio e metterci costantemente alla prova. D’altra parte, sono questi i valori che ci accumunano e che ci rendono orgogliosi di essere sponsor della squadra e continuare a far parte di questa grande famiglia”.Di seguito il commento del Presidente di U-Power Franco Uzzeni: "Sono felice ed orgoglioso di aver rinnovato questa fantastica avventura. Le ambizioni verso il successo, la caparbietà di essere leader e primeggiare nei nostri rispettivi settori ci accomunano. È questa una delle motivazioni per la quale sono convinto che la nostra partnership durerà negli anni."“Siamo orgogliosi di aver rinnovato la partnership con l’AC Monza - commenta Giovanni Battista Vacchi, Amministratore Delegato del Gruppo Colombini.Il Monza Calcio condivide con Febal Casa un importante sistema di valori in cui crediamo fermamente: passione, impegno e lavoro di squadra. Con questa partnership guardiamo alle sfide future con determinazione e l’ambizione di vincere”.Nicola Colombo del gruppo Co.Ge.Fin commenta con soddisfazione la presenza del brand Pontenossa in veste di Back Sponsor: “La stagione 21/22 sarà la quinta consecutiva per Pontenossa sulla maglia dell’AC Monza. Questo rappresenta un grande motivo d’orgoglio per me e per tutta l’azienda. Il Monza è da sempre il simbolo della Brianza e speriamo che questa stagione possa dare grandi soddisfazioni a tutti i tifosi”.Andrea Dell'Orto, Vice Presidente Esecutivo di Dell'Orto: “La nostra partnership con l’AC Monza è da anni un punto saldo e fondamentale del ruolo sociale che vogliamo avere sul nostro territorio. Due realtà che fondano la loro storia su valori come competenza, passione ed unione; quindi anche per questa stagione, siamo orgogliosi di essere ancora in campo insieme...augurandoci di portare a casa i risultati meritati. Forza Monza!”