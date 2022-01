Il primo acquisto del 2022 del Monza è Salvatore Molina, centrocampista proveniente dal Crotone, che ha firmato un contratto col club biancorosso fino al 30 giugno 2023.



"Nato il 1 gennaio 1992 a Garbagnate Milanese (Mi), vanta 33 presenze con un gol in Serie A e 196 con 9 reti in Serie B.



Cresce nel settore giovanile dell’Atalanta, che dopo i prestiti a Foggia, Barletta e Modena, lo fa debuttare in Serie A nella prima parte della stagione 2014-15, in cui colleziona quattro presenze in campionato.



Nel gennaio 2015 approda in prestito al Carpi con cui vince subito il campionato di Serie B, centrando da protagonista la storica prima Promozione in Serie A del club emiliano.



Dopo le nuove esperienze in Serie B con Cesena, Perugia e Avellino, nell’estate 2018 approda a Crotone, dove alla seconda stagione conquista un’altra Promozione in Serie A.



L’allenatore di quel Crotone era Giovanni Stroppa.



Giovanni Stroppa e Salvatore Molina si ritrovano ora a Monza, per vivere insieme una nuova stimolante avventura biancorossa".