Primo acquisto del 2021 per il Monza: dal Parma arriva a titolo definitivo Matteo Scozzarella (foto Buzzi), che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni.



Nato a Trieste il 5 giugno 1988, il centrocampista è cresciuto nel Settore Giovanile dell’Atalanta. Nel 2007 è stato ceduto in comproprietà al Portogruaro, con cui ha centrato una storica promozione in Serie B, debuttando poi in cadetteria nel 2010-11. Dopo il prestito sempre in B alla Juve Stabia, è tornato all’Atalanta con cui ha esordito in Serie A. Categoria che, dopo le esperienze in Serie B con Ternana, ancora Juve Stabia, Spezia e Trapani, ha ritrovato nel gennaio 2017, quando è passato al Parma.



Con gli emiliani è stato tra i protagonisti del doppio salto dalla C alla A, e ha collezionato 90 presenze in quattro anni, cinque nella stagione in corso.



Complessivamente sono 44 i suoi gettoni in Serie A, e 193 con 12 gol in Serie B.



Benvenuto Matteo!