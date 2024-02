Monza-Verona: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Monza-Verona (domenica 11 febbraio con calcio d'inizio alle ore 15:00 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 24ª giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno. I brianzoli sono stabilmente a metà classifica, ma cercano un successo per ambire a qualcosa di più grande. Il Verona, invece, cerca una vittoria scaccia retrocessione.



LE ULTIME - Nei brianzoli mister Palladino confida di recuperare Gagliardini (dolorante alla caviglia) e schierarlo in mezzo al campo con Pessina, poi esterni verranno impiegati Ciurria e Birindelli. Avanti Djuric sostenuto da Colpani e Mota, che però deve guardarsi dalla concorrenza di Zerbin. Negli scaligeri è squalificato Suslov, in avanti potrebbe esordire dal 1' in A il polacco Swiderski sostenuto da Noslin, Folorunsho e Lazovic. In mezzo al campo Serdar e Duda. Dietro verso la conferma Coppola al centro, poi serrato ballottaggio a sinistra tra Cabal e Vinagre.



PROBABILI FORMAZIONI



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Birindelli; Colpani, Mota; Djuric. All. Palladino



VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Noslin, Folorunsho, Lazovic; Swiderski. All. Baroni