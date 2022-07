Qualche giorno fa, Gonzalo Villar sembrava diretto al Monza: l’operazione con la Roma veniva data praticamente in chiusura, e la Sampdoria, altra società fortemente interessata al ragazzo, pareva essersi rassegnata a perdere il centrocampista, considerato perfetto per il gioco di Giampaolo. Il mancato accordo tra il club lombardo e quello della Capitale, però, sembra aver aperto uno spiraglio per i doriani.



Il Monza non vuole concedere l’obbligo di riscatto in caso di salvezza, i giallorossi e Galliani stanno trattando, e in tutto ciò la Samp pare intenzionata ad inserirsi. Il club di Corte Lambruschini avrebbe già sia il gradimento di Villar, che l’accordo economico con l’entourage dello spagnolo. Attualmente, secondo Il Secolo XIX il Doria starebbe trattando con la Roma in merito alla formula del trasferimento del classe 1998.