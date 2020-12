Giornata di visite mediche per MarioIn mattinata l'attaccante si è recato alla clinica La Madonnina, dove ha svolto una prima parte dei controlli previsti, tra cui una visita ortopedica. Nel pomeriggio sarà invece a Como per una visita posturale, poi al Coni per l'idoneità.L'attaccante ha raggiunto un accordo con il club di Berlusconi fino al 30 giugno 2021 "poi se saremo felici entrambi, il rapporto proseguirà oltre", ha spiegato Galliani. Per lui stipendio da 400mila euro di parte fissa, più bonus legati al rendimento.