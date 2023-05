Un altro pomeriggio di sorrisi per il Monza. Con il pareggio conquistato a Torino e il ko della Fiorentina a Napoli, i biancorossi agganciano l'ottavo posto, ultimo obiettivo di questa stagione entusiasmante dopo la salvezza conquistata con ben sei giornate d'anticipo. Prestazione gagliarda per i brianzoli contro il Toro di Juric, uno dei maestri di Raffaele Palladino: nonostante un primo tempo di grande difficoltà, il Monza è uscito alla distanza e hanno conquistato un punto pesante per la classifica. Un pomeriggio indimenticabile per l'ex calciatore Federico Peluso: con Palladino squalificato e il vice Citterio assente per problemi familiari, è stato l'ex calciatore del Sassuolo ad andare in panchina per la sua volta in carriera.

I fari, però, nei prossimi giorni saranno puntati nuovamente su Palladino. Le voci, insistenti, di un interessamento da parte della Juventus nei giorni scorsi sono aumentate in questi giorni, anche se l'allenatore campano, a precisa domanda del sottoscritto in conferenza stampa, ha smentito i contatti.

Ad oggi la situazione è questa: Adriano Galliani spinge per il rinnovo subito, anche perchè il Monza vuole già cominciare a pianificare la prossima stagione. "Ci siamo dati la mano per andare avanti anche nella prossima stagione, per me vale quella" le parole di Galliani. "Ne parleremo a fine stagione" le parole di Palladino. La sensazione è che passerà ancora del tempo prima di conoscere il futuro della panchina del Monza.