E' un Monza che viaggia a vele spiegate verso l'ottavo posto. I brianzoli, al primo anno di serie A, sono diventati la squadra rivelazione del campionato a suon di vittorie e prestazione positive. Sono ben otto i risultati utili (ultimo ko a fine marzo con la Lazio) e ora c'è l'ottavo posto solitario in classifica. La vittoria ottenuta con i denti contro il Sassuolo all'ultimo minuto è frutto dell'ennesima prestazione di carattere di Pessina e compagni che hanno voluto a tutti i costi i tre punti.

E il premio qual è stato? Tre giorni di riposo concessi dal tecnico Raffaele Palladino ai suoi. C'era infatti bisogno di staccare la spina per recuperare energie fisiche e mentali per gli ultimi 180' di campionato. Lecce e Atalanta le ultime sfida di un campionato da urlo per i brianzoli. Poi fari puntati sulla panchina di Palladino. Resterà in Brianza?

L'ad Adriano Galliani, da tempo, spinge per il rinnovo del contratto, mentre il tecnico campano ha preso tempo. Tanto tempo. Vorrebbe aspettare, ascoltare eventuali proposte e decidere. Su di lui ci sono Juventus e Atalanta, ma l'elenco potrebbe anche aumentare con un Napoli che potrebbe farci un pensierino. Intanto Galliani ha partecipato, nei giorni scorsi, alla festa di compleanno di Beppe Riso, agente del tecnico. Prove di dialogo in corso?