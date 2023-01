Il Monza esce dalla Coppa Italia a testa altissima. Aver tenuto testa alla Juventus fino a pochi minuti dalla fine rappresenta una grossa soddisfazione per Raffaele Palladino e per i suoi uomini. All'Allianz Stadium il giovane tecnico che piace molto ai bianconeri ha mandato in campo tante seconde linee (almeno metà della formazione iniziale) e il motivo è presto detto: un po' perchè la Società voleva mettere in mostra alcuni giocatori che potrebbero uscire da qui alla fine del mercato e un po' per dare la gratificazione a tutto il gruppo di far parte di questo progetto, anche sapendo che dall'altra parte la Juventus avrebbe schierato molti giovani. Allo Stadium il Monza ha fatto una partita gagliarda, con un'identità di gioco ben definita che sta cambiando rispetto alla fase iniziale dell'era Palladino (occhio che la difesa a 4 tornerà presto di moda) e con un possesso palla nettamente superiore rispetto a quello bianconero. E' stato il Monza, insomma, a fare la partita al cospetto di una Juve che nel secondo tempo ha dovuto mettere in campo il proprio arsenale migliore (da Federico Chiesa fino a Di Maria e Milik) per avere meglio sulla versione bis dei brianzoli.

Capitolo mercato: a nostra precisa domanda, ieri sera Palladino ha risposto che, come vi stiamo raccontando da tempo, la priorità sono le cessioni. Il gruppo Monza va bene così, ma è chiaro che devono partire almeno quei 4-5 elementi che non rientrano nei piani. In questo gruppetto è possibile che escano anche giovani come Antov, Carboni e Vignato che troveranno sempre meno spazio in una stagione dove si giocherà soltanto il campionato da qui a giugno. In entrata, infine, potrebbe arrivare un colpo finale. Quale sarà il colpo del condor in questa sessione di mercato? Probabilmente un difensore che possa adattarsi anche a giocare come terzino destro.