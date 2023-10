Dietro le grandi, c'è il Monza. Che forse un po' grande lo è già. La classifica dice che in questo momento, dietro le sei big della A, c'è la squadra di Raffaele Palladino. Reduce da cinque risultati utili consecutivi, Pessina e compagni hanno regolato agilmente anche la Salernitana piazzandosi nella parte sinistra della classifica.

Gara senza storia quella contro il pericolante Paulo Sousa con il Monza già in vantaggio di due reti nel primo tempo e una gestione pressoché perfetta nella ripresa con il tris finale di Matteo Pessina. Poi il ct Luciano Spalletti dovrà spiegare perché non ha trovato spazio per il capitano del Monza e di una squadra che continua a lanciare talenti made in Italy: da Colpani al baby Vignato fino a Di Gregorio e Ciurria. Quanti giocatori del Monza che possono ambire alla Nazionale. E che profondità la rosa dei brianzoli con tanti giocatori che si pensava potessero trovare poco spazio: dal giovane Samuele (ieri primo centro per lui e per un 2004 in Serie A) fino a Pedro Pereira e Bondo. Dopo gli arrivi di Donati e del Papu Gomez, insomma, Palladino ha saputo trovare anche molte risorse all'interno dei una rosa comunque vasta.

Che ora sogna di fare un'impresa a Roma: dopo la sosta il Monza sarà di scena nella capitale contro la formazione di José Mourinho. I sogni europei di Adriano Galliani passano anche dall'Olimpico...