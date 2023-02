Il Monza riscopre l'importanza di Andrea Petagna. Un gol e un rigore procurato per l'ex Napoli che, nonostante le voci lo volessero lontano da Monza a gennaio (e qualcosa di vero c'era...), si è preso sulle sue spallone la squadra e l'ha trascinata al pareggio. Pochi i gol in questa stagione per 'Petagnone', soltanto tre tra campionato (2) e Coppa Italia (1), ma le sue prestazioni sono in crescendo. A Cremona l'attaccante ha fatto due assist, ieri sera ha cambiato lui le sorti dell'incontro pareggiando il gol iniziale del sampdoriano Gabbiadini e andando a guadagnarsi un rigore (netto) poi trasformato da Matteo Pessina. Petagna, insomma, dopo un girone d'andata così così, può essere considerato un nuovo acquisto per il bel Monza di Palladino in questa seconda parte di stagione.

Per il resto il Monza ha fatto la partita che doveva fare contro una Sampdoria quasi all'ultima spiaggia. Nonostante il gran freddo e le difficoltà della gara, Pessina e compagni hanno giocato un'altra gara di qualità (ma anche di sostanza) ribattendo colpo su colpo alle scorribande blucerchiate.

Domenica i ragazzi di Palladino saranno di scena al Dall'Ara contro il Bologna. Ieri sera allo UPower Stadium c'era Thiago Motta per spiare i brianzoli e per salutare l'amico Stankovic. A quattro punti da quel settimo posto che a fine stagione potrebbe valere un posto in Europa, questo Monza può cominciare a sognare per davvero.