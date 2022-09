Un brodino a fine estate lo bevi volentieri dopo i bagordi sotto l'ombrellone. Il Monza, al Via Del Mare, torna con questa sensazione: a Lecce non hai pranzato con l'aragosta, ma torni a casa, tutto sommato, abbastanza soddisfatto. Il rammarico, per Pessina e compagni, è forse quello di non essere riusciti a tenere il vantaggio capitalizzato su punizione da Sensi, un vero e proprio gioiello quello dell'ex Inter. Il Lecce, alla fine, ha meritato il pari e avrebbe anche potuto vincere, ma Di Gregorio ha dimostrato, con un paio di interventi super, di essere un portiere affidabile anche in serie A. Per il resto poco altro.



La difesa dei brianzoli va ancora registrata. Con Marlon, Pablo Marì e Izzo il Monza ha trovato centimetri, muscoli ed esperienza, ma i tre hanno sofferto più del dovuto le scorribande degli attaccanti di casa. E se si passasse ad una retroguardia a quattro tanto cara al patron Silvio Berlusconi e ad Adriano Galliani? Si è visto qualcosa di buono, invece, in mezzo al campo con Pessina, Rovella e Sensi che hanno alternato cose discrete a momenti di pausa. In avanti, invece, i soliti problemi: Stroppa ha schierato i due 'piccoletti' Dany Mota e Caprari, ma l'attacco non ha ancora funzionato.



A proposito di Stroppa, il tecnico ha ricevuto ancora la fiducia della società e, a meno di clamorosi colpi di scena dopo Monza-Juventus, il tecnico di Mulazzano potrà lavorare sul gruppo durante la sosta delle Nazionali. C'è, intanto, da chiarire il giallo legato a Petagna: l'ex Napoli è stato addirittura mandato in tribuna ieri al Via del Mare. Le condizioni fisiche dell'attaccante, in queste prime uscite, non hanno mai convinto tanto da portare l'allenatore a mandarlo in tribuna. Come reagirà l'attaccante a questa scelta forte? Forse già domenica lo scopriremo...