Morata al Milan fa felice anche Osimhen, Conte chiama Lukaku: la ricostruzione

Redazione Calciomercato

Un colpo che può fare la differenza.Un domino attaccanti pronto ad infiammarsi e che vede diverse squadre e diversi giocatori interessati. La strada è tracciata e bisogna solo attendere che Alvaro dia il via alle grandi operazioni, probabilmente già a partire da lunedì prossimo.

: è questo il suo destino dal rinnovo in poi, l’addio non è assolutamente in dubbio. Victor piace in Premier League, Arsenal in primis, mada diverso tempo. Una scelta dettata da diversi fattori: la presenza di un tecnico che predilige il gioco offensivo come Luis Enrique, una città che ama come Parigi e un campionato che conosce bene avendoci giocato con la maglia del Lille.Il Napoli attende con la speranza che la risoluzione del caso arrivi con tempistiche rapide per accontentare le richieste di Conte.

Unaallunga la vita. E può servire a ribadire determinate volontà. Quellaed è disposto ad aspettare ancora. Fa il tifo per Morata e per Osimhen mentre si gode le vacanze., che aspetta solo la chiamata per raggiungerlo al Maradona.