Alice Campello, dolce metà di Alvaro Morata, attaccante della Juventus, svela gli inizi della sua relazione con lo spagnola, tornato in bianconero dopo gli anni tra Real, Chelsea e Atletico, condividendo tutto su Instagram: “È stato un piacere conoscerti, chissà quando ci vediamo di nuovo. Quando vuoi a me fa più che piacere, mi dispiace solo che sei sempre impegnato” il primo messaggio su Whatsapp.



LA PROPOSTA - Sulla proposta di matrimonio: “Mi ha portata a dormire in un hotel dove si vede tutta Madrid perché ogni volta che ci passavo davanti rimanevo incantata. Ci siamo conosciuto a El Porteno Arena a Milano, mi è passato a prendere sotto casa e siamo stati insieme. Io vivevo a Milano e andavo all’università. Alvaro mi ha regalato tantissimi anelli, ma sono in banca perché dopo che ci sono entrati in casa non li uso più. I messaggi più belli mai ricevuti? ‘Sono troppo innamorato di te, sono il più felice del mondo, hai cambiato la mia vita. Penso tutto il giorno a te, non so come dirtelo. Un giorno ti sposerò”.