Alvaro Morata è diventato papà di due gemelli. Lo posta il bomber del Chelsea, oggetto del desiderio del Milan, su Instagram, ritraendosi sia con i piccoli Morata, Alessandro e Leonardo, sia con la moglie, Alice Campello. Questo il messaggio: "E il giorno arrivò ... 29 luglio 2018, un giorno che non dimenticherò mai. L'attesa è stata lunga, molto lunga. Sono passati solo 9 mesi ma per noi sono stati come 3 anni. Non ho parole per ringraziarti Alice, grazie per avermi fatto il dono più bello e incredibile del mondo. Ogni giorno da quando ti conosco, ringrazio Dio per averti messo sulla mia strada, tu sei la pietra angolare della mia vita.notti in ospedale, giorni disidratate, intere giornate a letto insieme, senza potersi muovere ... ma alla fine venne il giorno è arrivato e tutto vale la pena.Vi chiedo solo di avere salute e di essere felico con l'amore che si respira nella nostra casa, nella nostra famiglia.".