Un gol per ritrovare fiducia, grinta, convinzione nei propri mezzi.. "Ho avuto un mese difficile con la Juventus, è chiaro che questo gol può aiutarmi anche lì - ha ammesso l'attaccante -. Io do sempre il 150% però a volte non basta". Ripartire per fare di più, meglio, dimostrando di poter essere lui la punta da 20 gol che serve alla Juve.E che infatti lo hanno esposto a critiche anche eccessive. "Soffro tantissimo quando le cose vanno male - ha detto lo spagnolo -, tanto con la Juve come con la nazionale, ed è per questo che m’impegno al massimo". Continuerà a farlo, a partire da sabato, quando alle 18 la Juventus sfiderà a Roma la Lazio dell'ex Sarri.Non ha tempo da perdere Alvaro, in gioco c'è il suo futuro. A fine stagione la Juve dovrà decidere se riscattarlo o meno dall'Atletico Madrid. Al momento, per due anni di prestito, l'investimento è stato di 20 milioni di euro.Tanti per un attaccante che segna a singhiozzo, con profili giovani come Vlahovic che fanno gola. Il riscatto Morata deve guadagnarselo sul campo, il gol con la sua Spagna può dargli la fiducia che finora è mancata.