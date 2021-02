tra dichiarazioni ufficiali che lo identificavano nella prima scelta e le cronache di mercato (ma anche giudiziarie) che spiegavano come in realtà fosse arrivato anche grazie a note trattative sfumate (vedi Suarez e Dzeko).. Decisivo nella fase in cui la Juve ha dovuto fare a meno di Cristiano Ronaldo, poi via via in difficoltà nel ruolo di spalla di CR7. In tutto i numeri sono ancora dalla sua, ha segnato in tutto 13 gol distribuiti in tutte e quattro le competizioni per quanto in campionato siano solo 4, ben 10 gli assist di cui 8 in serie A.Forse troppi, in questo preciso momento storico l'idea di pagare complessivamente 55 milioni un giocatore come Morata non ha ancora fatto breccia nel cuore della dirigenza e ci sono tante incognite da valutare. Meglio prendere tempo.. Al di là delle aspettative nel 2020, messo in difficoltà da tanti piccoli problemi umorali e fisici in questo 2021, la doppia faccia del rendimento di Morata ancora non permette alla Juve di prendere decisioni definitive. Nel frattempo, aspettando Paulo Dybala, continuerà l'alternanza con Dejan Kulusevski al fianco di Cristiano Ronaldo, dipenderà da come si sentirà lunedì e se Morata dovesse stare bene allora giocherà titolare contro il Crotone e poi anche a Verona.